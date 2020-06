Coronavirus: medidas preventivas en San Cayetano

Con el objetivo de afianzar las medidas adoptadas en relación al COVID 19, y con la premisa de impedir que el virus ingrese a San Cayetano, la Jefatura de Gabinete emitió la Resolución Nº 1 ampliando las acciones preventivas.



En su artículo primero se especifica que solo se permitirá el ingreso y egreso de la ciudad con el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC). Aquellas personas que no lo presenten serán notificadas y deberán volver a sus domicilios a cumplir la cuarentena.

Los proveedores de productos autorizados que ingrese a la ciudad podrán entrar con una sola persona, el chofer sólo podrá descender del transporte con los elementos de seguridad, teniendo que proceder a la pronta descarga y salir nuevamente de la ciudad.

El artículo 3 hace referencia a las medidas que se deben cumplir en los comercios habilitados para trabajar. Se especifican cuestiones sobre la higiene personal y del local, ventilación, desinfección y distanciamiento entre clientes.

Del mismo modo se recuerda que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio no están permitidas las reuniones sociales, cumpleaños, baby shower, etc., solicitándose a quien tome conocimiento de alguno de los eventos señalados, llame a los teléfonos 470113 o 441404.

Por otra parte se solicita a los profesionales de la salud, choferes de camiones, comisionistas, remiseros que viajan hacia ciudades donde existan caso de Covid-19, que actúen con responsabilidad social, que traten de mantenerse en sus viviendas, evitando ir a comercios o lugares que concurran vecinos que no salen de nuestra ciudad.

