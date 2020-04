Coronavirus: no hubo casos sospechosos en nuestra ciudad y una muestra dio negativa

A dos semanas de haberse detectado el primer caso de coronavirus en el distrito de Tres Arroyos, el secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra, informó que en la jornada de hoy no hubo casos sospechosos y que la muestra que fue enviada ayer dio negativa.

Sobre el paciente con COVID-19, el doctor Guerra dijo que sigue evolucionando favorablemente y se está a la espera del nuevo resultado de negativización para poder darle el egreso hospitalario.



“Es importante el hecho de no tener nuevos casos sospechosos, es un logro del comportamiento de toda la población, acá es cuando vemos que los esfuerzos del aislamiento son fundamentales para poder lograr que tengamos éxito en el sistema sanitario”, sostuvo Guerra, al tiempo que agregó que “han bajado las consultas por síntomas respiratorios. Tenemos que sentirnos muy satisfechos por la conducta que tenemos los tresarroyenses, aunque no tenemos que relajarnos con las medidas, esto nos ratifica que las medidas son eficaces”.

