Coronavirus: Recomendaciones ante el avance de casos

8 enero, 2022

El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó a través de los medios las nuevas recomendaciones de aislamiento, luego del avance constante de contagios por COVID 19 registrados en los últimos días.



En el mensaje de la cartera sanitaria, bajo el lema “Cortemos la cadena de transmisión; si te aislás nos cuidás a todos y a todas”, se indica que si uno es contacto estrecho pero no tiene síntomas, con el esquema de vacunación completo, debe aislarse por 5 días, y guardar extremos cuidados por otros 5 días. Los que no han completado esquema o no estén vacunados, deben aislarse por 10 días, o aislarse por 7 días+ test PCR+ 3 días de extremo cuidado.

Si el test dio positivo, con esquema completo de vacunación: Aislarse 7 días + 3 días de extremo cuidado.

Sin esquema completo o no vacunado: Aislarse 10 días, avisando a las autoridades de salud de la jurisdicción, y a las personas con las que se ha tenido contacto 48 horas previas al inicio de los síntomas, o dos días antes del inicio de los síntomas, si no hay aún diagnóstico.

En caso de tener síntomas, aislarse hasta confirmar o descartar la sospecha; avisar a las personas con las que se ha tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de síntomas, y acercarse a un centro de testeo para saber si hay o no infección por COVID 19.

