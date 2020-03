Coronavirus: restringen actividades públicas y crean Comité de Contingencia en Tres Arroyos

El intendente Carlos Sánchez, el secretario de Salud, Gabriel Guerra, y la concejal vecinalista Claudia Cittadino, hace instantes realizaron una conferencia de prensa por el coronavirus. Dijeron que se profundizaron las medidas de prevención, que se conformó un Comité de Contingencia y llevaron tranquilidad a la ciudadanía.

“Es un tema muy complejo. Estamos trabajando en línea con las distintas áreas de los gobiernos a nivel provincial y nacional.”, informó el jefe comunal.

En las próximas horas se firmará un decreto con las nuevas medidas, que adhieren a los decretos provinciales y nacionales en el mismo sentido y que en líneas generales incluyen la restricción, en principio por 15 días, de las actividades que tengan alta concentración de gente y que no sean fundamentales para el funcionamiento de la ciudad.

“Aconsejamos, para disminuir las posibilidades de contagio de los mayores de 65 años, restringir las visitas a geriátricos, principalmente a quienes viajaron al extranjero en las últimas dos semanas. Y aconsejamos el no ingreso a las residencias de tercera edad, de toda persona que presente tos, fiebre, secreción nasal”, indicó el intendente.

Al mismo tiempo, recomendó a responsables de cines, teatro, y centros culturales, que funcionen con algunas restricciones: por ejemplo, que se ocupen butacas y filas de por medio. Y sugirió a bares y restaurantes que readecuen la distribución de las mesas, colocándolas más separadas para cumplir la distancia necesaria para el no contagio. “Apelamos a la responsabilidad de los organizadores y dueños de espacios con asistencia de público, debemos ser conscientes de que es fundamental la participación de todos para la prevención del coronavirus”, sostuvo.

El intendente aseguró, en tanto, que se continuarán reforzando las medidas de concientización sobre higiene personal a través de campañas de comunicación sobre prevención. De hecho, se puede encontrar toda la información en la página web del Centro Municipal de Salud y en las redes sociales oficiales del CMS y del municipio.

“Solicitamos a quienes viajaron al exterior, que se queden en sus casas por 14 días, y si tienen síntomas, que se comuniquen con la autoridad sanitaria de inmediato. Y a todos los vecinos que extremen las medidas de higiene, sobre todo la correcta higiene de manos, y cubrirse con el codo al toser o estornudar”, dijo Sánchez, quien reconoció “no tener potestad sobre algunas áreas, por lo cual hacemos sugerencias y recomendaciones. Pero la línea a seguir va a ser firme para que no se nos escape ninguna situación que pueda propender al contagio”.

Advirtió, finalmente, que se están manteniendo reuniones con autoridades educativas del distrito para consensuar pautas preventivas en el ámbito educativo.

El doctor Gabriel Guerra, secretario de Prevención y Salud municipal, dio cuenta de la creación de un Comité de Contingencia “que involucra a todos los actores vinculados con la salud en el distrito, ya que en este tema es necesario aunar criterios y trabajar en conjunto, con organicidad y verticalidad, es decir siguiendo puntualmente las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana y a nivel local los Ministerios de Salud de Nación y Provincia”.

Este Comité está coordinado por el área que encabeza el doctor Guerra, e integrado por las autoridades del Centro Municipal de Salud, el Servicio de Medicina Preventiva, el sector de salud privado y la doctora Claudia Cittadino, quien preside la Comisión de Salud del Concejo.

En el mismo sentido, confirmó que sigue sin haber casos sospechosos ni declarados en el ámbito de Tres Arroyos. Y respecto de la eventual aparición de infectados y la respuesta que daría el sistema de salud, Guerra advirtió que “no sabemos qué alcance puede tener, pero estamos trabajando de manera coordinada para responder”.

