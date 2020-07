Coronavirus: seis casos sospechosos en Tres Arroyos

En el informe diario brindado por el Secretario de Prevención de Salud, Dr. Gabriel Guerra, se dio a conocer que aún no se ha recibido el informe del caso sospechoso ingresado este jueves, y además dijo que se han sumado cinco nuevos casos, con lo que el total llega a seis que esperan su resultado.



Nuevamente Guerra solicitó tener en cuenta que el virus se encuentra en circulación y está ingresando en distintas localidades, comunas y provincias donde no estaba, por lo que es necesario restringir la circulación al mínimo, es un compromiso social, y debemos mantenerla para poder mantener al distrito sin casos positivos.

“Es un trabajo de todos, no solo del sistema sanitario sino de toda la población”, resaltó.

