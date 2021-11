Coronavirus: sin casos activos, se recibieron 60 resultados negativos

La Secretaría de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos informó esta noche que se recibieron los resultados de 60 muestras de PCR, siendo todos negativos a Covid-19.

En el distrito no se registran casos activos, no hay personas internadas en Sala Covid y no quedan estudios pendientes.

Desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado 7.131 casos, de los cuales se recuperaron 6.897, se descartaron 17.113 muestras de PCR y han fallecido 234 personas.

