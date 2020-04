Coronavirus: Sin casos positivos en Tres Arroyos. Hay dos casos sospechosos

8 abril, 2020 Leido: 559

Tres Arroyos sigue sin contar con casos positivos de coronavirus aunque se confirmaron dos nuevos casos sospechosos y se está esperando el resultado de las respectivas muestras. Uno de los casos sospechosos registrado en los últimos días dio negativo.



Pese a que aún no se confirmaron casos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad, el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, manifestó su indignación con el comportamiento de la sociedad “hubo nuevos enfermos, si tuvimos nuevos enfermos es porque se contagiaron, y si se contagiaron es porque hay que reconocer que en nuestro país tenemos circulación. Si respetáramos las medidas de aislamiento y la cuarentena, probablemente todo esto estaría sucediendo en menor medida”.

“No sé qué parte no se entiende, esto no son vacaciones”

“Yo no sé qué parte no se entiende de que esto no son vacaciones, puedo entender circulación de gente por necesidades básicas, pero no puedo entender circulación de gente que anda de paseo, o ver gente charlando en la calle o que se aprovechen las colas para reunirse, esto le quita sentido a las medidas que se vienen tomando”, sostuvo Guerra.

“Nunca vi circulación de autos en estos días como en el día de hoy, es una cuestión solidaria, hay mucha gente que tiene que hacerlo, porque tiene que trabajar o cumplir, pero tienen que ser solidarios los que realmente pueden quedarse en casa. No entiendo que no se respete la cuarentena y la falta de compromiso” indicó.

Volver