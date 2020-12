Coronavirus: Sin resultados de PCR, hay 20 personas internadas en Tres Arroyos

“No se han recibido los estudios pendientes de PCR debido a que no hubo procesamiento de los laboratorios tanto privados como oficiales”, informó este domingo el Dr. Gabriel Guerra, secretario de Prevención y Salud del municipio tresarroyense.



“En nuestra ciudad se otorgaron dos altas, y en las salas COVID se encuentran internados 15 pacientes cursando la enfermedad y otros 3 a la espera de resultados; en terapia intensiva se encuentran internados dos pacientes cursando la enfermedad de coronavirus y uno de ellos con Asistencia Respiratoria Mecánica”, dijo.

“Esperemos tener resultados en los próximos días y es importante no confiarnos porque la pandemia aún está, los casos siguen siendo importantes tanto para nuestro país como para la ciudad, por lo que no debemos relajarnos, respetemos las distancias, usemos el barbijo y también respetemos la interacción social”, reiteró Guerra.

