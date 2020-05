Coronavirus: todos los casos sospechosos dieron negativo y no hay nuevos en estudio

12 mayo, 2020 Leido: 39

El informe diario realizado por la Secretaría de Prevención y Salud de este martes indica que todos los casos sospechosos dieron negativo y no hay ningún nuevo caso en estudio. En total los casos descartados son 64.

El Dr. Gabriel Guerra remarcó que en la jornada no vio a la gente utilizando barbijo y que no se está cumpliendo el distanciamiento social, por lo que pidió que se respeten las salidas recreativas y que la gente vuelva a su casa después de realizar alguna actividad.

“El objetivo es que se reduzca la cantidad de contagios para poder atender a las personas que puedan llegar a enfermarse de Coronavirus y que no se colapse el sistema de salud”, sostuvo.

Volver