Coronavirus y cuarentena: una reflexión de Juan Ouwerkerk

29 marzo, 2020 Leido: 695

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, publicó en su perfil de la red social Facebook una reflexión acerca de las medidas de aislamiento obligatorio durante la pandemia de coronavirus. Luego, entrevistado por la radio, profundizó esos conceptos y también hizo referencia a los cambios que impuso la cuarentena en el trabajo del sector agropecuario.



“Esto nos sorprendió a todos y si bien en principio parecía una gripe fuerte, lo sucedido posteriormente nos demostró el poder de daño que tiene. Personalmente estoy de acuerdo con las medidas de cuarentena tomadas más allá de si se tendría que haber sido más estrictos en su aplicación. Ahora bien, se está por anunciar una prolongación de cuarentena por 15 días más aparentemente, y esto a los fines sanitarios seguramente es correcto. Y ahora pienso en albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, remiseros, constructores con empleados a cargo, pintores, techistas, comerciantes que no pueden abrir sus comercios y por ende no podrán pagarles a sus empleados ni los alquileres, etc. ¿Hasta cuándo un mercadito de barrio va a poder darles a sus vecinos clientes? Con la heladera llena es fácil decir que la cuarentena tiene que prolongarse como sanitariamente aconsejan. ¿Hasta cuándo aguantará la gente sin trabajar? Porque el coronavirus te mata pero no comer también. Y no sé cuál es la solución, solo pienso en la gente que vive sin la heladera llena todos los días”, finaliza.

