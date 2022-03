Coronel Dorrego atravesó el viento y la lluvia sin mayores inconvenientes

24 marzo, 2022

Durante la noche la lluvia y el viento estuvo presente también en Coronel Dorrego, aunque no hubo reportes de daños colaterales por el fenómeno climático. En tal sentido, Eduardo del Valle, Director de Seguridad y coordinador de Defensa Civil dijo: “durante la noche ha caído unos 70 mm de agua, el viento fue muy fuerte y ocasionó caídas de muchas plantas y otros elementos que estaban en la vía pública. El área de servicios y viveros está trabajando fuertemente para poder ordenar lo mejor posible todo.

No tenemos evacuados, sólo una vivienda sufrió la voladura de parte de su techo, pero sucedió en un ambiente que no se utiliza diariamente.

Todos estamos trabajando conjuntamente, Bomberos Voluntarios, Policía, Servicios, Vivero, Vialidad, para solucionar todo lo antes posible. No tuvimos problemas eléctricos en el ejido urbano, cortes menores que fueron solucionados rápidamente, lo mismo ocurrió en las localidades”.

