Coronel Dorrego: Expectativa ante la Expo Joven 2025

21 agosto, 2025 0

Desde el Desarrollo Humano de la comuna, a través del Área de Juventud y en articulación con la Jefatura Distrital de Educación, se informa que este viernes de 8:30 a 13:00 horas se realizará en el Polideportivo de Coronel Dorrego la Expo Joven 2025, una jornada educativa y de orientación destinada a los estudiantes del distrito y abierta a toda la comunidad.

La propuesta reunirá a más de 20 stands y contará con la participación de más de 10 Universidades, centros de formación, la Armada Argentina, además de charlas con profesionales, espacios didácticos e interactivos e información sobre becas y residencias.

Participarán todos los alumnos de 5°, 6° y 7° año de las escuelas del partido de Coronel Dorrego. Asimismo, la exposición estará abierta a todo el público, ofreciendo un espacio para conocer de cerca la oferta educativa y laboral disponible.

La Expo Joven 2025 busca ser un puente entre los jóvenes, las instituciones educativas y el mundo del trabajo, brindando herramientas para la toma de decisiones en una etapa clave de sus vidas. Desde la organización manifestaron que se aguarda una muy buena presencia de estudiantes.

