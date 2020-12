Coronel Dorrego tratará la Ordenanza Fiscal Impositiva con un 45% de aumento de tasas

16 diciembre, 2020 Leido: 4

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, anunció que la semana próxima el Concejo Deliberante de ese distrito tratará el proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva para el 2021, que prevé un incremento en las tasas municipales del 45%, mientras que tras presentarse el 31 de diciembre, el proyecto de Presupuesto será analizado en enero y se lo tratará en sesión extraordinaria en febrero. “La experiencia indica que en todos estos años, por diferentes motivos pero principalmente por la inflación, a la que en 2020 se le agregó la pandemia que nos hizo redefinir planes y volcar todos los recursos posibles a la salud, los Presupuestos quedan rápidamente desfasados. Pero además no se puede descuidar el resto, hay que seguir brindando servicios, recogiendo la basura, preparando la temporada en Marisol, en el marco de un contexto de incertidumbre que afecta la toma de decisiones tanto de los municipios como de los privados”, admitió Reyes.

“Por lo que he venido conversando con los representantes de nuestro bloque, habría acuerdo para avanzar en el sentido en que hemos propuesto el incremento de tasas”, consideró Reyes. Al mismo tiempo, advirtió que “el Municipio cuenta y va a contar con los recursos para atender las necesidades de los vecinos, especialmente en cuestiones de salud, porque creemos que esto de la pandemia no se va a cortar, lamentablemente, en los primeros meses del año. Pero además tenemos un convenio con el efector de salud privado, que nos ha permitido acordar la atención de todos los pacientes que lo han requerido, con cobertura o sin ella, y cuidando al personal de salud. Se ha hecho un esfuerzo grande en la adquisición de elementos de protección, en la atención de los trabajadores de la salud con psicólogos, y si bien hoy la situación no es la ideal porque tenemos contagios, el sistema está fuerte y puede dar respuesta a las necesidades de los vecinos”.

Finalmente, respecto de la Coparticipación provincial, advirtió que “este fue un año desparejo, con ingresos desde Provincia bastante resentidos por abril, mayo y junio, que después se fueron acomodando hasta normalizarse. Para el año que viene todavía no tenemos el índice definitivo, pero la información preliminar con la que estamos trabajando prevé un aumento en la masa de recursos coparticipables, que es verdad siempre suele parecer poco en función de todo lo que se necesita, por lo que es complejo equilibrar ingresos con egresos.

