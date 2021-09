Coronel Dorrego: Zorzano ganó, analizó el voto e irá por lo perdido

13 septiembre, 2021

El comerciante Alejandro Zorzano, candidato de Juntos en Coronel Dorrego, fue el ganador de las Primarias ayer en Coronel Dorrego. Es hermano del exintendente Fabián Sorzano, pero esta fue su primera participación para un cargo electivo, y entrevistado por LU 24 aseguró que “se ganó pero el resultado dejó cosas para rever y proyectar el futuro para noviembre”.

“Ya me preguntaron varias veces si voy a ser candidato a intendente pero les digo que no, que recién estoy empezando y que hay mucha gente con más trayectoria que yo en el radicalismo de Dorrego”, sostuvo.

Zorzano admitió que el porcentaje de votantes es del 61% en Coronel Dorrego, y expresó su expectativa por una mayor participación en noviembre. “Esperamos que voten más de 2000 personas y en eso estamos trabajando, para recuperar votos que en este momento no tuvimos”, indicó.

“En el distrito de Dorrego se ha hecho mucho y lo que se ha anunciado se ha ido ejecutando. Este es un gobierno de puertas abiertas, la sociedad nos conoce, hemos tenido buenos representantes y pasa un poco por ahí”, analizó.

“Ya hoy nos juntamos y empezamos a analizar un par de reveses, como en El Perdido y Oriente, que quizá tienen que ver con la dispersión de votos de la interna peronista, pero de todos modos vamos a seguir trabajando en eso. Y esperamos más juventud, que en muchos casos está ligada al radicalismo y no ha podido venir de Mar del Plata o La Plata, y también gente mayor que esta vez no se animó y seguramente va a votar en noviembre”, concluyó.

