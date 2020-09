Coronel Pringles: perdió su primer sueldo y los vecinos le juntaron 24.000 pesos

4 septiembre, 2020

Un gesto noble y solidario tuvieron los vecinos de Coronel Pringles, quienes colocaron urnas en distintos comercios para colaborar con Nicolás Olagaray, el joven que días antes perdió el dinero del sueldo mientras transitaba a bordo de su moto.

Según publica el portal El Orden, Nicolás se mostró reconfortado, más por la actitud que por el dinero en sí: “Sinceramente no lo esperaba. En un momento me renegué, no me gusta, la idea era que compartan… pero gracias a Olga Argüello, somos conocidos, la conozco de cuando trabajaba en la farmacia, que fue la que inició, a Héctor de El Gauchito y a los chicos que se ofrecieron para poner otra urna en La Genovesa, se dio todo esto”.

“Mi familia y yo estamos súper agradecidos, es una tranquilidad al menos recuperar algo de lo perdido, se hace más llevadero. La verdad que se nos había complicado el lunes” agregó quien recibió en mano los 24 mil pesos, luego del mal trago de extraviar la plata del primer mes trabajado en su nuevo empleo.

“Estoy separado, tengo chicos, tengo familia, es una plata importante para mí, tengo que pagar cuentas”, había mencionado, reconociendo ahora que no todo está perdido.

