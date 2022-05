Coronel Pringles: una nena de 3 años fue diagnosticada con adenovirus

18 mayo, 2022 Leido: 460

Nahiara Luna Pereyra, pringlense de 3 años de edad, había sido trasladada de urgencia a un hospital de La Plata, por una enfermedad hepática. Le detectaron el adenovirus, principal sospechoso de los casos de hepatitis infantil que alerta la OMS.

En las últimas horas se conoció que a la pequeña Nahiara, niña de Coronel Pringles de tan solo 3 años, el resultado del análisis del virus le dio positivo en Adenovirus, el cual es el principal sospechoso de generar la hepatitis infantil aguda.

El 5 de mayo Argentina detectó el primer caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, fue en un paciente de ocho años que estaba internado en el Hospital de Niños de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

De esa forma, Argentina se sumaba a la lista de al menos 20 países afectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado el 3 de mayo que se notificaron unos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en menos de un mes y otros 50 estaban bajo investigación.

Se indicó que estarían trayendo medicación de Estados Unidos, exclusivamente para Nahiara, y le colocarán vía intravenosa.La medicación podría mejorarla, pero también traerle complicaciones en los riñones, por lo que van a tratar de suministrarle medicación adicional.

No hay nada asegurado, no se sabe si la medicación va a resultar y tampoco si la pequeña estará mejor de salud luego de ser medicada.

Días atrás la mamá de Nahiara, Jennifer Perpetuo, señalaba que los análisis daban negativo de Hepatitis A, B y C, pero podía ser otro tipo. De allí la urgencia que especialistas en enfermedades hepáticas la trataran.

La pequeña fue diagnosticada primero por un cuadro gripal, y resultó que padecía de Hepatitis, un caso que no es muy común en los pequeños.

“La nena comenzó con síntomas de gripe hace un mes, con fiebre, moquito, vómitos. La llevamos a control, y nos dijeron que era un cuadro gripal común. Nos dijeron que no nos preocupáramos, porque era un simple resfrío. Nos dieron Ibuprofeno y antibiótico. Esperamos una semana y ella siguió igual”.

“Comenzó a orinar de color oscuro, las heces blancas y allí me preocupé. La llevamos de nuevo al doctor, y me dijo que se trataba de Ictericia y nos derivaron a internación” agregó.

“Nahiara es la única nena con síntomas y se piensa que puede ser un virus o algo autoinmune y ahora la trasladan a La Plata” agregaba, y finalmente allí se determinó que padece el Adenovirus causante de la hepatitis infantil aguda.

