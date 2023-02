Coronel Rosales: Kicillof recorrió las obras de ampliación del Parque Eólico Pampa Energía IV

9 febrero, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió esta mañana los avances de las obras de ampliación del Parque Eólico Pampa Energía IV en el municipio de Coronel Rosales, junto al intendente local, Mariano Uset, y el presidente de la empresa Pampa Energía SA, Marcelo Mindlin.

En ese marco, Kicillof destacó que “la historia de estos molinos tiene su origen en la decisión política que se tomó durante el gobierno de Cristina Kirchner para impulsar la aprobación de una ley que permitiera acelerar la transformación de la matriz energética argentina”. “Este es el resultado de una política pública oportuna y de la proeza tecnológica que se llevó a cabo en el sector para que los costos de generación de energías limpias sean competitivos”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “vamos a seguir contribuyendo desde la provincia de Buenos Aires para consolidar estas innovaciones y para que se cumplan los parámetros establecidos por la norma”, al tiempo que subrayó que “así como sucedió con el desarrollo de la energía eólica, hoy Vaca Muerta es una realidad que también fue resultado de una decisión política: la de recuperar YPF y convertirla en una empresa de bandera enfocada en las necesidades de nuestra patria”.

A partir de una inversión de US$ 128 millones, la obra consiste en la puesta en marcha de 18 nuevos aerogeneradores que permitirán sumar 81 MW de potencia instalada al sistema energético argentino, equivalente al consumo de 100 mil hogares.

“Esta obra fue posible no solo por el esfuerzo inversor de las empresas, sino que fue muy importante la decisión de la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner, quien en 2015, con Axel Kicillof como ministro de Economía, tuvo el coraje y la decisión de enviar al Congreso y lograr la aprobación de la Ley de Energía Renovable, sin la cual hubiera sido imposible todo este desarrollo”, explicó Mindlin.

“Esa ley aprobada por unanimidad marcó un rumbo y el sector privado respondió con muchas inversiones”, añadió el presidente de Pampa Energía.

Por su parte, el intendente Uset remarcó que “estas inversiones son las que nos permiten contribuir con el cambio de la matriz energética de nuestro país y pensar en nuestro futuro y de nuestros hijos”. “Tendrán un impacto en la región no solamente por los puestos de trabajo, sino por el desarrollo de muchas otras actividades que convergen y se relacionan con estas obras”, dijo.

Por último, Kicillof resaltó que “la construcción del gasoducto Néstor Kirchner impactará con una mayor disponibilidad de energía y gas para seguir desarrollando esta región productiva de la provincia”. “Estas son las obras que suceden cuando hay decisiones estratégicas y planificación del Estado. La consecuencia es un círculo virtuoso de interacción entre el sector público y el privado que permite el crecimiento de energías limpias, el desarrollo de Vaca Muerta y una verdadera revolución energética”, concluyó.

Participaron el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; el diputado Alejandro Dichiara; la senadora bonaerense Ayelén Durán, y su par Marcelo Feliú; el presidente de Metrogas, Osvaldo Barcelona; los titulares de los Consorcios de Gestión de los puertos de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, y de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay; el concejal Rodrigo Sartori; y los dirigentes Gabriel Godoy y Roberto Fernández.

