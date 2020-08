Coronel Suárez vuelve a Fase 4 debido a un incremento de casos de coronavirus (Video)

El partido bonaerense de Coronel Suárez decidió hoy pasar de la Fase 5 a la 4 debido al incremento de casos positivos de coronavirus, por lo que durante 14 días se suspenderán las actividades deportivas, culturales y religiosas, como así también las reuniones sociales y familiares, informaron fuentes oficiales.



Además, se restringirá el horario de circulación y comercios hasta las 20.30, mientras que los bares y restaurantes podrán funcionar bajo la modalidad de delivery hasta las 23.

El anuncio fue realizado esta mañana por el intendente Ricardo Moccero, quien indicó que “es un día especial para nosotros porque después de haber transitado la Fase 5 durante muchos meses, hoy nos encontramos con una situación distinta”.

“Hemos comunicado al Gobierno provincial que hemos bajado a Fase 4 con algunas restricciones”, explicó el jefe comunal durante una conferencia de prensa junto a médicos que integran el Comité de Crisis.

Asimismo, el intendente agregó que “tenemos que entender que esta situación no la quiere nadie, pero es un problema de todos. Por eso, éstos 14 días tenemos que quedarnos en casa, usar barbijo” porque “se relajó bastante la población”.

Por su parte, la doctora Soledad Firpo, integrante del Comité, indicó que “el sábado recibimos los resultados de los hisopados donde se presentaron cuatro casos positivos, de los cuales tres tenían un contacto estrecho con una de las personas, eran convivientes y habían presentado síntomas”.

“Hubo un cuarto hisopado de una mujer que hasta el momento no se ha encontrado ningún nexo epidemiológico”, dijo Firpo.

Según informó la especialista, “seguimos haciendo la búsqueda, tenemos a varias personas aisladas para identificar si hay o no circulación del virus”, y señaló que por “eso hemos bajado de fase, para disminuir el movimiento y los conglomerados de personas”.

Informe COVID-19

En el informe COVID-19 del día lunes, en Coronel Suárez había 8 casos positivos, 20 en estudio y 220 personas en aislamiento por contacto estrecho.

