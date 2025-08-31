Corrientes: Ganó Juan Pablo Valdés por más del 50%

Escrutado el 11% de los votos, el hermano del actual gobernador, Juan Pablo Valdés, de Vamos Corrientes, se impuso en los comicios de este domingo.

Los guarismos daban hasta el momento – 22 horas – un 52,61% a la lista de Valdés, quedando segundo el peronismo Martín Ascúa con un 20,10 %, lo que torna ya irreversible el resultado.

Tercero se ubicó el ex gobernador Ricardo Colombi con el 17,27% y cuarto el candidato de La Libertad Avanza, Claudio Almirón con el 8,24%.

