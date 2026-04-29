Corte de agua programado por conexión al anillado

29 abril, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que este jueves se realizará un nuevo corte programado del suministro de agua para continuar con la obra de anillado a la cisterna.

En principio, el corte está previsto a partir de las 7:00 horas y afectará a los barrios Colegiales, Boca y Escuela 14. No obstante, no se descarta que puedan surgir imprevistos que extiendan la afectación a otros sectores de la ciudad.

Por este motivo, se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias, realizando reserva de agua para consumo e higiene personal.

Se agradece la comprensión y colaboración de toda la comunidad mientras avanzan estas mejoras esenciales para el servicio.

Volver