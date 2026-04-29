Corte de agua programado por conexión al anillado
La Municipalidad de Tres Arroyos informa que este jueves se realizará un nuevo corte programado del suministro de agua para continuar con la obra de anillado a la cisterna.
En principio, el corte está previsto a partir de las 7:00 horas y afectará a los barrios Colegiales, Boca y Escuela 14. No obstante, no se descarta que puedan surgir imprevistos que extiendan la afectación a otros sectores de la ciudad.
Por este motivo, se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias, realizando reserva de agua para consumo e higiene personal.
Se agradece la comprensión y colaboración de toda la comunidad mientras avanzan estas mejoras esenciales para el servicio.