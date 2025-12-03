Corte de energía

CELTA informa que este jueves, de 7:00 a 10:00, realizará una interrupción en el servicio eléctrico por remodelación de línea de media tensión.

El mismo abarcará parcialmente al alimentador número seis y totalmente a las subestaciones 61 y 73, en el sector delimitado por General Mosconi – José Ingenieros y Catamarca -La Rioja, entre Bolívar y Lamadrid.

Estas tareas están dirigidas a mejorar y optimizar el servicio que celta brinda a los clientes de dicha zona y sus alrededores.

Se recomienda desconectar artefactos eléctricos y electrodomésticos mientras dura el corte.

Por cualquier consulta, comunicarse en forma gratuita las 24 horas al 0-800-345-4586.

Se adjunta plano con el sector mencionado.

