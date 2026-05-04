Corte de energía

4 mayo, 2026 0

CELTA comunica que, por mantenimiento de estación transformadora, efectuará este martes, de 7:30 a 8:30, una interrupción en el servicio eléctrico en la zona delimitada por Avenida Moreno -Berutti, entre Lucio V. López y vías del ferrocarril.

Estas tareas están dirigidas a mejorar y optimizar el servicio que CELTA brinda a los clientes de dicha zona y sus alrededores.

Por cualquier consulta con respecto a las mismas pueden comunicarse en forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586.

para llevar a cabo dichas tareas es necesario suspender el servicio momentáneamente por razones de seguridad, las mismas si se reprogramarán de producirse condiciones climáticas adversas.

Durante el periodo de duración del corte se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos.

En adjunto, plano del sector involucrado.

Volver