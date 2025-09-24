Corte de Energía en zona rural

CELTA informa que por mantenimiento de línea de media tensión, efectuará una interrupción en el servicio eléctrico este jueves, de 8:00 a 10:00 que afectará a los siguientes usuarios:

Total troncal a Micaela Cascallares, derivaciones 1,1, y 3, línea La Tigra, La Sortija, Población de Micaela Cascallares, Cooperativa de Cascallares, peaje Rutas Al Sur, Antena Telecom, Contimex Inversiones, Agropecuaria Gedaju, Oleoinversores GLAM, Aero Club Tres Arroyos, Club de Planeadores y usuarios de Ruta 85.

Como es habitual, se recomienda desconectar artefactos eléctricos y electrónicos mientras dure el corte.

Más informes, comunicarse las 24 horas al 0-800-345-4586.

