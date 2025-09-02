Corte de energía programado

2 septiembre, 2025 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, este miércoles de 7:30 a 10:30, realizará una interrupción en el servicio en la zona delimitada por 25 de Mayo y Matheu entre H. Yrigoyen y Av. Ituzaingó: Total Subestación N°7.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

