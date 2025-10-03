Corte de energía programado

3 octubre, 2025 0

CELTA informa que por mantenimiento de línea de media tensión, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este domingo de 8:00 a 13, el que abarcará totalmente al alimentador 1 y parcialmente al 5, el que afectará a usuarios de Alem del 1600 al 6000, Güemes, del 1600 al 4000, y de Moreno del 1600 al 4000, zona de quintas, planta depuradora, planta de reciclaje, parque de servicios agrícolas, zona cementerios, Bioimán S.A., Agroindustrial Sudeste y Cooperativa Agraria Tres Arroyos.

Como es habitual se recomienda desconectar artefactos eléctricos y electrodomésticos mientras dure el corte.

Por más información, comunicarse las 24 horas al 0-800-345-4586.

Volver