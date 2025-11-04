Corte de energía programado

4 noviembre, 2025

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo en el servicio eléctrico este miércoles, de 6 a 10, abarcando el parcial alimentador Nº 7, zona delimitada por el Parque Industrial, usuarios: Agroprimus, Mustad, Metfer, Retensur, Molinos Zalla, Cereal Coop, ARG Metal, sucursal Banco Provincia y parcial Molinos Ts. As.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

