Corte de energía programado

5 febrero, 2026 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo el servicio eléctrico este viernes, de 7 a 11, abarcando el SE Nº 2304 población de Micaela Cascallares, en la zona delimitada por 25 de Mayo y Máximo Paz entre Belgrano y Máximo Paz Nº 800

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

