Corte de energía programado

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este martes, de 6:30 a 10, abarcando Total alimentador N°1, TOTAL Subestaciones N° 9, 29, 34, 40, 50, 53, 60, 69, 74, 79, 80, 86 y 93, en la zona delimitada por Güemes Nº1600 al Nº 4000. Usuarios de Moreno del 1600 al 4000. Usuarios de Alem del 1600 al 6000.

Zona detallada por la planta depuradora, de Reciclaje, Parque de servicios agrícolas y zona Cementerios. Crematorio CELTA.

Av. Anibal Ponce – Falucho entre Gral. O’Higgins- M. E. Walsh y Vías del Ferrocarril.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Como se puede ver en el archivo adjunto

