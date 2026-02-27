Corte de energía programado

27 febrero, 2026 28

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo el servicio eléctrico este, domingo de 6:30 a 9:30, abarcando el Parcial SE N°3, Parcial SE N°8, Parcial SE N°109, en la zona delimitada por Alsina – Bolivar entre Pringles y Azcuénaga.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Las zonas afectadas se pueden observar en el plano adjunto:

Volver