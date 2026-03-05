Corte de energía programado

5 marzo, 2026

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo el servicio eléctrico este viernes, de 8 a 9:30, abarcando Parcial alimentador N°1, Parcial Subestación N° 86, zona delimitada por: Castelli – Mar Del Plata entre Urquiza y General Zapiola

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

