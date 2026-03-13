Corte de energía programado

13 marzo, 2026 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo el servicio eléctrico este domingo de 7 a 10, abarcando el Parcial SE Nº55 zona delimitada por Catamarca – Gral. Baigorria entre San Lorenzo y Liniers



Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Adjuntamos plano del Corte

Volver