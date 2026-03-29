Corte de energía programado

29 marzo, 2026 7

CELTA informó que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo el servicio este lunes de 12:00 a 13:00, abarcando:

Parcial Alimentador N°2, zona comprendida por: Av. José Ingenieros – Calle 1810 entre Av. L. De La Torre – Av. Juan B. Justo y Laprida – Alvarado. Además, Las Vaquerías, La Horqueta; Población de Vásquez y Barrow, Escuela Agropecuaria y Planta Transmisora de LU24.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodomésticos.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Volver