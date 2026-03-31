Corte de energía programado

31 marzo, 2026 0

Por mejoras en la red de energía eléctrica, CELTA informa a los usuarios: que por trabajos de mantenimiento en la línea de media tensión, realizará un corte de energía este miércoles 1 de abril en el horario de 8 a 11 horas en la zona que abarca:

Total Derivación N°6. Planta de Cooperativa de Cascallares Barrow, Planta de Cooperativa Agraria Barrow, Planta de CERES Barrow. Tambo de Zandstra, usuarios rurales.

Durante el periodo de duración del corte se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos.

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