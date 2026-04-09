Corte de energía programado

9 abril, 2026 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este viernes de 7:30 a 9:00, abarcando el Parcial Alimentador Nº 6, total SE Nº 3, zona delimitada por Las Heras/Cangallo – Av. Rivadavia, Av. Belgrano entre Balcarce y Sargento Cabral

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Presentamos el Plano con la zona afectada:

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