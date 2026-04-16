Corte de energía programado

16 abril, 2026 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este viernes, de 7:30 a 10, abarcando el Parcial Alimentador Nº 7 en la zona delimitada por el Parque Industrial, Agroprimus, Mustad, Metfer, Retensur, Molinos Zalla, Cereal Coop, Arg Metal, sucursal Banco Provincia y parcial Molinos Ts. As.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

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