Corte de energía programado

12 mayo, 2026 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este miércoles de 8 a 11, abarcando Total Alimentador N°8, Total Subestaciones N° 89, 62, 70, 66, 120, 122, 123 y 131, Barrio privado Zurita, Barrio San Agustin, Barrio El Alba, Barrio Florentino, Estación de Servicio AXION, Deriva. N°5, 6 y 7, Silos de GOÑI, JADI, ALFA, Zona Moto Club, Población de San Mayol y Cooperativa Agraria Cascallares planta de Barrow, Cooperativa Agraria Tres Arroyos planta Barrow, Rural Ceres Barrow, usuarios rurales en la zona delimitada por Av. Juan B. Justo – Av. Primera Junta entre 20 De Junio y Suipacha.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

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