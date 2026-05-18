Corte de energía programado

18 mayo, 2026 0

CELTA informa Que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica realizará una interrupción en el servicio eléctrico este martes de 8 a 11, abarcando Parcial Alimentador N° 2, Total subestaciones N°: 54, 72, 76, 77, 78 y 113, zona delimitada por Av. José Ingenieros – Estrada entre Passo y Av. San Martín.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Adjuntamos Plano:

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