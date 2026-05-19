Corte de energía programado

19 mayo, 2026 0

CELTA informa que, conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará las siguientes obras de mejoras en la red de distribución eléctrica, interrumpiendo el servicio eléctrico este miércoles, de 8 a 11, abarcando el Parcial Derivación N°4 zona delimitada por la población de Barrow y Productos del Sudeste.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodoméstico.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

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