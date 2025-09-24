Corte de energía programado para este jueves

24 septiembre, 2025 0

CELTA informa que, por mantenimiento de línea de baja tensión, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este jueves, de 8:00 a 11:00 horas, abarcando parcialmente la Subestación N° 37, zona delimitada por: Sargento Cabral – Passo entre Formosa y Av. J. Ingenieros.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodomésticos.

Por informes, comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

Volver