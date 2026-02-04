Corte de energía programado para este jueves en Cascallares

4 febrero, 2026 0

Celta informó a sus usuarios que realizará un corte programado de energía por remodelación de subestación de distribución, este jueves, en el horario de 7:00 a 10:00 horas.

El mismo se realizará en la zona que abarca Población de M. Cascallares, 25 de mayo y Máximo paz entre Belgrano y Máximo paz Nº 800.

En caso de darse condiciones meteorológicas adversas, se reprogramará. Además, se recomienda desconectar elementos eléctricos y electrónicos mientras dure el corte.

Por consultas, los usuarios se pueden comunicar de forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586.

