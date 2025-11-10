Corte de energía programado para este martes

10 noviembre, 2025 0

Desde CELTA se informa que, por mantenimiento de subestación transformadora, se realizará una interrupción en el servicio eléctrico este martes de 7:00 a 9:00 horas, abarcando totalmente a la Subestación número 43, área delimitada por calles Rocha – Uruguay entre Víctor Manuel y L. De La Torre.

Como es habitual, se recomienda desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos mientras dure el corte.

Por más información, comunicarse con CELTA durante las 24 horas al 0-800-345-4586.

En adujno se puede observar en el plano la zona que afectará

