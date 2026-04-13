Corte de energía programado para este martes

13 abril, 2026 64

Celta informó a los usuarios que realizará un trabajo de mejoras en la red de distribución, por lo que verá afectado el suministro este martes en el horario de 8:00 a 11:00, en la zona delimitada por calles Vélez Sarsfield – Lamadrid, entre Av. Almafuerte y Santiago del Estero.

Por cualquier consulta con respecto a las mismas pueden comunicarse en forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586.

Durante el periodo de duración del corte se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos.

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