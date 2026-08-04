Corte de energía programado para este miércoles

4 agosto, 2026 0

CELTA informa que por mantenimiento de línea de media tensión y poda eléctrica, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este miércoles, de 8:00 a 11:00. Abarca: Total Alimentador N°1, TOTAL Subestaciones N° 9, 29, 34, 40, 44, 50, 53, 60, 69, 74, 79, 80, 86, 93, 105, 125, 126, 130 y 133, Parcial Alimentador N°3, TOTAL Subestaciones N° 35, 38, 71, 75, 100 y 102. Zona delimitada por: Aníbal Ponce – Entre Ríos entre Gral. O’Higgins – Monteagudo y P. N. Carrera – S. Costa.

Además: Usuarios de GÜEMES Nº 1600 al Nº4000. Usuarios de MORENO Nº 1600 al Nº4000. Usuarios de ALEM Nº 1600 al Nº6000. Barrio Parque Cabañas. Zona quintas planta depuradora, planta de Reciclaje, Parque de servicios agrícolas y zona Cementerios. Crematorio CELTA. Cooperativa Agraria Ts As. Agroindustria Sudeste

Se adjunta plano de la zona comprometida por el corte.

Como es habitual se recomienda desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos mientras dure el corte.

Por más información o consultas, comunicarse al 0-800-345-4586.

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