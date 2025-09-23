Corte de energía programado para este miércoles

23 septiembre, 2025

CELTA informa que, por mantenimiento de Subestación, realizará una interrupción en el servicio eléctrico este miércoles, de 7:30 a 8:30, abarcando totalmente la Subestación N° 94, zona delimitada por: Ayacucho-1º de Mayo y J.M. Fangio entre Reconquista y Maipú.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodomésticos.

Por informes, comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

