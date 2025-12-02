Corte de energía programado para este miércoles

2 diciembre, 2025 0

Desde CELTA se informa que, por mantenimiento de subestación transformadora, se realizará una interrupción en el servicio eléctrico este miércoles de 06:30 a 9:00 horas, abarcando totalmente a la Subestación número 2, área delimitada por calles Betolaza – Lucio V. López y Lavalle – Roca entre Chacabuco y Falucho.

Como es habitual, se recomienda desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos mientras dure el corte.

Por más información, comunicarse con CELTA durante las 24 horas al 0-800-345-4586.

En adjunto, se puede observar en el plano la zona que afectará.

