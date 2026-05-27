Corte de luz programado para este jueves

27 mayo, 2026 0

CELTA informa que conforme a un plan de inversiones y mantenimiento, realizará poda en alimentador Nº2, interrumpiendo el servicio eléctrico este jueves, de 8:00 a 10:30, en el cuadrante compuesto por calle Formosa – Av. Constituyentes entre Av. Lisandro De La Torre y calle Laprida.

Además: total derivación N°4, 1er. y 2da.Bajada, Las Vaquerías, La Horqueta; Población de Vásquez y Barrow, Escuela Agropecuaria y Planta Transmisora de LU24.

Como es habitual se recomienda a los usuarios que mientras dure el corte, desconecten los artefactos electrónicos y electrodomésticos.

Por informes comunicarse durante las 24 horas al 0800-345-4586.

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