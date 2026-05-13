Corte de Ruta 228 entre Energía y Necochea: “queremos una pronta solución”, dijo Florentín (audio)

13 mayo, 2026 5

La ciclogénesis que afectó a la región dejó consecuencias que siguen afectando a las rutas. El corte de la Ruta 228, que conecta Energía con Necochea, continúa vigente, lo que genera complicaciones para realizar de manera normal distintas actividades.

Gustavo Florentin, Coordinador de Seguridad y Defensa Civil de San Cayetano, dialogó con LU 24 al respecto y dijo “queremos una pronta solución por todo, las ambulancias, tratamientos de salud, los proveedores de comercio, la gente que lo necesita. Es un problema complejo para nosotros como comunidad”.

Luego Florentín expresó que “en las próximas 48 horas hay un compromiso de trabajar sobre la construccion de un desvío de esa parte de la ruta, un camino alternativo. Probablemente el arreglo lleve más tiempo hacerlo”.

Aclaró después que “el corte y levante de la ruta depende de Vialidad Nacional”.

Sobre la situación del balneario, hacia donde el agua sigue drenando en busca del mar, Florentín aseguró que “no está aislado, ya que, ante una emergencia, ambulancia o bomberos, tenemos habilitado un camino en un campo privado. Por supuesto que no es para la circulación de todo el mundo, sino para casos de urgencias”.

Para finalizar, recordó los caminos alternativos para quienes necesitan viajar “desde Tres Arroyos, el camino es por Ruta 3 y bajar por Benito Juárez si se va a Necochea. Si se va a Mar del Plata, directamente Ruta 74 en Juárez, hasta la 226, pasando por Tandil y Balcarce”.

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