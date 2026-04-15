Corte general del servicio de agua potable programado para este jueves

15 abril, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, este jueves se realizará un corte general del servicio de agua potable, aproximadamente entre las 7:00 y las 13:00 horas, que afectará a gran parte de la ciudad.

El mismo se debe a la continuidad de la obra de anillado, mediante la conexión a la cisterna de agua, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y aumentar su eficiencia. Lamentablemente, este tipo de trabajos requiere la realización de empalmes que no pueden ejecutarse sin interrumpir el suministro.

Se recomienda a la población realizar reservas de agua con anticipación, hacer un uso responsable del recurso y destinarlo exclusivamente para consumo y alimentación.

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