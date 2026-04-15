Corte general del servicio de agua potable programado para este jueves
Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, este jueves se realizará un corte general del servicio de agua potable, aproximadamente entre las 7:00 y las 13:00 horas, que afectará a gran parte de la ciudad.
El mismo se debe a la continuidad de la obra de anillado, mediante la conexión a la cisterna de agua, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y aumentar su eficiencia. Lamentablemente, este tipo de trabajos requiere la realización de empalmes que no pueden ejecutarse sin interrumpir el suministro.
Se recomienda a la población realizar reservas de agua con anticipación, hacer un uso responsable del recurso y destinarlo exclusivamente para consumo y alimentación.