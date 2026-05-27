Corte programado de agua por conexión a la cisterna

27 mayo, 2026 99

Este jueves de 7:00 a 15:00 se realizará un corte programado del servicio de agua, según informa la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad.

La zona afectada está integrada por las calles: Pedro N. Carrera, Avenidas Libertad y Güemes, y calle 9 de Julio.

El horario indicado es estimado, pudiéndose prolongar hasta finalizar los 3 empalmes a la cisterna y afecta a gran parte de la ciudad, por lo que se recomienda desde la dependencia juntar agua para uso esencial.

Ante consultas, comunicarse al 147. (Emergencias Municipales)

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