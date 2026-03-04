Corte de energía programado para este jueves

4 marzo, 2026 10

Este jueves, por poda eléctrica en media tensión, Celta hará una interrupción en el servicio de energía, desde las 8:00 hasta las 11:00, que abarcará el Club Hípico y usuarios de avenida Rivadavia al 3000.

En caso de condiciones climáticas desfavorables el corte será reprogramado.

Quienes deseen mayor información, deben comunicarse al 0800-345-4586 de forma gratuita.

Previo al corte y durante el mismo, Celta recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos.

